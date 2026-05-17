La Bulgaria vince l’Eurovision 2026 | DARA e Bangaranga conquistano Vienna

Durante la notte del 16 maggio, nella Wiener Stadthalle di Vienna, si è conclusa la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. La rappresentante bulgara ha ottenuto 516 punti con la canzone “Bangaranga”, vincendo la competizione. La vittoria ha determinato il passaggio del microfono di cristallo alla Bulgaria, che si è aggiudicata il primo posto in questa edizione. La serata ha visto la partecipazione di vari paesi e artisti, con il pubblico e la giuria che hanno assegnato i loro voti.

La Bulgaria ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026. Alla Wiener Stadthalle di Vienna, nella notte del 16 maggio, DARA ha portato a casa il microfono di cristallo con “ Bangaranga “, chiudendo la 70esima edizione del contest con 516 punti totali. È la prima vittoria nella storia del paese. Il prossimo Eurovision Song Contest si terrà a Sofia nel 2027. Indice. DARA e “Bangaranga”: chi è la vincitrice dell’Eurovision 2026. La classifica delle giurie nazionali. La classifica finale: Bulgaria prima, Italia quinta. Sal Da Vinci quinto: cosa significa per l’Italia. Bulgaria vince Eurovision 2026 – La prossima edizione a Sofia. FAQ – Chi ha vinto Eurovision 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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BULGARIA Eurovision 2026 - DARA Bangaranga Reaction

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