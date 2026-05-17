Chi è Dara cantante della Bulgaria che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026 scavalcando Israele

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dara, cantante bulgara, ha conquistato la vittoria all’Eurovision Song Contest 2026 con la canzone Bangaranga. La sua performance ha permesso alla Bulgaria di superare Israele, che era in testa grazie ai voti del pubblico. La serata ha visto una sfida tra diversi paesi, con l’esito che ha sorpreso alcuni spettatori. La vittoria di Dara rappresenta il primo successo della Bulgaria al festival musicale europeo. La cantante si è distinta per la sua interpretazione e la presenza scenica.

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Dara è la cantante bulgara che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026 con la canzone Bangaranga, superando Israele che grazie al televoto era schizzato in cima alla classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dara - Bangaranga (Bulgaria 2026) | LIVE PERFORMANCE | Eurovision Party SKG 2026

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