Chi è Dara cantante della Bulgaria che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026 scavalcando Israele

Dara, cantante bulgara, ha conquistato la vittoria all’Eurovision Song Contest 2026 con la canzone Bangaranga. La sua performance ha permesso alla Bulgaria di superare Israele, che era in testa grazie ai voti del pubblico. La serata ha visto una sfida tra diversi paesi, con l’esito che ha sorpreso alcuni spettatori. La vittoria di Dara rappresenta il primo successo della Bulgaria al festival musicale europeo. La cantante si è distinta per la sua interpretazione e la presenza scenica.

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