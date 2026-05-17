La bulgara Dara vince l' Eurovision davanti ad Israele quinto Sal Da Vinci

Durante la serata finale dell'Eurovision Song Contest, che si è svolta a Vienna, la rappresentante bulgara ha ottenuto la vittoria con la canzone “Bangaranga”. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi paesi, con una classifica che ha premiato la Bulgaria davanti ad Israele, mentre il cantante italiano Sal Da Vinci si è piazzato al quinto posto. La finale ha coinvolto diverse esibizioni e ha visto la partecipazione di artisti provenienti da vari paesi europei.

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