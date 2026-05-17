L’Eurovision Song Contest 2026 si è concluso con una vittoria destinata a restare nella storia della manifestazione. A conquistare il primo posto è stata infatti la Bulgaria grazie a DARA e al brano Bangaranga, una performance che ha saputo trasformare il palco di Vienna in uno spettacolo potente, visionario e profondamente legato alle radici culturali del suo Paese. Per la Bulgaria si tratta del primo trionfo nella storia dell’Eurovision. Fin dalle prove generali, DARA era riuscita ad attirare l’attenzione grazie a un’esibizione completamente diversa rispetto alle proposte pop più tradizionali viste in gara. Luci aggressive, coreografie ispirate ai rituali folkloristici balcanici e un’atmosfera quasi cinematografica hanno dato vita a una performance costruita sull’impatto emotivo prima ancora che sulla melodia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dara regina dell’Eurovision: Sal Da Vinci quinto con Per sempre sì

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ITALY - SAL DA VINCI - PER SEMPRE SÌ (Eurovision 2026)

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