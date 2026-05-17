Sabato si è conclusa la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, con la vittoria di una cantante proveniente dalla Bulgaria. Il suo brano, intitolato “Bangaranga”, ha ottenuto il maggior numero di voti, assicurandole il primo posto nella classifica finale. Nelle posizioni successive, si sono verificati scontri tra le proteste di alcuni paesi, tra cui Israele, che si è fermato al secondo posto, e un artista italiano che si è posizionato al quinto.

Dara ha vinto sabato la 70ª edizione dell’ Eurovision Song Contest con il suo contagioso inno da festa “ Bangaranga “, regalando al Paese del sud-est europeo la sua prima vittoria in assoluto nella competizione. La Bulgaria, che ha debuttato all’Eurovision nel 2005, non aveva mai vinto in quattordici partecipazioni. Il suo miglior piazzamento era stato un secondo posto ottenuto nel 2017 da Kristian Kostov con “Beautiful Mess”. Il percorso della Bulgaria alla manifestazione è stato segnato da ben nove mancate qualificazioni alla finale e diverse pause dal concorso, l’ultima tra il 2023 e il 2025. Dara è una delle musiciste pop più conosciute del suo Paese, che ha plasmato l’immagine del pop bulgaro contemporaneo con la sua voce unica, la sua presenza scenica carismatica e la sua disinvolta fusione di generi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dara, la cantante della Bulgaria, ha vinto l’Eurovision 2026. Proteste per Israele al secondo posto, Sal Da Vinci al quinto

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