Un autore ungherese ha dichiarato che la crisi rappresenta uno stato naturale dell’umanità, non un errore. Ha affermato che viviamo immersi in una crisi costante, paragonandola all’evoluzione che, secondo lui, è un processo di crisi continua. Queste parole sono state pronunciate in un’intervista in cui ha riflettuto sulla condizione umana e il suo rapporto con i momenti di difficoltà. La sua riflessione si inserisce nel dibattito pubblico attuale, che coinvolge anche il suo riconoscimento internazionale.

"La crisi è uno stato naturale dell’umanità, non è un errore. Noi siamo dentro la crisi. L’evoluzione è una crisi continua. Noi vediamo la pace come uno stato desiderabile e quindi positivo e la crisi come qualcosa che interrompe la pace, ma non è così". Al Salone per la consegna del Premio Mondello Autore Straniero, il Nobel per la Letteratura 2025 László Krasznahorkai ha appena pubblicato La sicurezza della nazione ungherese (Bompiani), storia di amicizia tra un entomologo e un certo Laszlo. Ma a Torino il Nobel riguardo alla sua Ungheria dice solo: "Se (in sala) ci sono amanti di Viktor Orban possono uscire". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Krasznahorkai: il Nobel e l’Ungheria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Krasznahorkai nem jó magyar

Sullo stesso argomento

Il Nobel László Krasznahorkai vince il Mondello InternazionaleLászló Krasznahorkai , Premio Nobel Letteratura 2025, vince la Sezione Autore Straniero del Premio Letterario Internazionale Mondello, riconoscimento...

Ungheria, Meloni apre alla nuova Ungheria: "Lavoreremo insieme"La vittoria di Peter Magyar su Viktor Orban in Ungheria è stata accolta favorevolmente dai partiti di destra in Europa.

Il premio Nobel Krasznahorkai: Piacere, László, rocker mancato e Nobel per caso x.com

Il vosto libro/autore vincitore del premio Nobel preferito. reddit

Nobel Krasznahorkai al Salone: 'La crisi è stato naturale dell'umanità'Il Nobel Krasznahorkai al Salone di Torino: 'La crisi è uno stato naturale dell'umanità', presenta l'opera inedita ... it.blastingnews.com

Il premio Nobel Krasznahorkai: Piacere, László, rocker mancato e Nobel per casoLo scrittore ungherese è stato ospite del Salone del Libro, dove ha ricevuto il Mondello, sezione autore straniero ... repubblica.it