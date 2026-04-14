Il risultato elettorale in Ungheria ha visto la vittoria di Peter Magyar, che ha battuto Viktor Orban. La leader italiana ha commentato la notizia affermando che ci sarà una collaborazione tra i due paesi. La vittoria di Magyar è stata accolta positivamente dai partiti di destra in Europa, che vedono in questa scelta un segnale di cambiamento. La notizia ha suscitato reazioni tra gli alleati politici del continente.

La vittoria di Peter Magyar su Viktor Orban in Ungheria è stata accolta favorevolmente dai partiti di destra in Europa. In Italia, il vicepremier Tajani aveva espresso il proprio apprezzamento verso il proprio alleato a Bruxelles augurandogli quindi buon lavoro. Oggi, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è detta pronta al proseguimento dei rapporti fra i due paesi. "L'Italia e l'Ungheria sono due nazioni alleate che lavorano insieme da tanto tempo. Non conosco il nuovo primo ministro ma conoscevo bene Viktor Orban, che ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni, ma sono convinta che Italia e...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ungheria, Meloni apre alla nuova Ungheria: "Lavoreremo insieme"

Elezioni in Ungheria, Viktor Orbán sconfitto. L'europeista Peter Magyar: «Abbiamo fatto la storia. L' Ungheria sarà un forte alleato all'interno dell'Unione europea e della Nato»I risultati A oltre metà dello scrutinio il vantaggio era tale da far ipotizzare una supermaggioranza, i due terzi del Parlamento, per l’europeista...

Meloni sta trasformando l’Italia nell’Ungheria, e glielo stiamo lasciando farePer capire il disegno di Meloni e della destra basta vedere quel che ha fatto Viktor Orban in Ungheria per consolidare il suo potere.