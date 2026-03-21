Il Nobel László Krasznahorkai vince il Mondello Internazionale

László Krasznahorkai, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 2025, ha vinto la Sezione Autore Straniero del Premio Mondello Internazionale. La cerimonia si è svolta questa mattina, con il riconoscimento assegnato durante una cerimonia pubblica a Palermo. La sua vittoria è stata annunciata dai organizzatori del premio, che hanno premiato il suo contributo alla letteratura contemporanea.

László Krasznahorkai, Premio Nobel Letteratura 2025, vince la Sezione Autore Straniero del Premio Letterario Internazionale Mondello, riconoscimento letterario curato e promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese. László Krasznahorkai e Vanni Santoni dialogheranno al Salone Internazionale del Libro di Torino sabato 16 maggio alle 15.45 in Sala Azzurra in occasione del conferimento del Premio. A introdurre l’incontro sarà Annalena Benini, direttrice del Salone. A consegnare il premio sarà Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Nobel László Krasznahorkai vince il Mondello Internazionale Articoli correlati Leggi anche: Premio internazionale Mondello, riconoscimenti a Filippo Lo Iacono e Rosy Carta Machado vince il Nobel e l’attacco cybersicuro mette in fuga le notizie.Nei primi ore della giornata del 3 febbraio 2026, il nome di Luis Alberto Machado è apparso come il vincitore del Premio Nobel per la letteratura,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mondello Internazionale Temi più discussi: Premio Mondello a László Krasznahorkai, vincitore del Nobel per la letteratura nel 2025; Premio Mondello, il Nobel László Krasznahorkai vince la sezione Autore Straniero; Krasznahorkai vince il Premio Mondello come autore straniero; Il Premio Mondello parla ungherese, László Krasznahorkai miglior autore straniero. Il Nobel László Krasznahorkai vince il Mondello InternazionaleLászló Krasznahorkai , Premio Nobel Letteratura 2025, vince la Sezione Autore Straniero del Premio Letterario Internazionale Mondello, riconoscimento ... gazzettadelsud.it Il Nobel Krasznahorkai vince il Premio Mondello Autore StranieroIl Premio Nobel László Krasznahorkai vince il Mondello Autore Straniero, cerimonia al Salone del Libro di Torino ... it.blastingnews.com Sono stato nominato giudice monocratico del Premio Mondello internazionale 2026; in quanto tale, ho deciso di assegnare il premio a László Krasznahorkai. Parleremo assieme di tutta la sua opera al @SalonedelLibro, in occasione della consegna del premi x.com László Krasznahorkai, premio Nobel per la Letteratura nel 2025, è il vincitore del Premio Letterario Internazionale Mondello - sezione Autore Straniero, e sarà al SalTo26 per la cerimonia di premiazione. Al Lingotto, lo scrittore ungherese, pubblicato in Italia da facebook