Koopmeiners via dalla Juventus già fissato il prezzo | con questa cifra può salutare immediatamente i bianconeri
La Juventus ha stabilito il prezzo di vendita di Koopmeiners, centrocampista olandese, che potrebbe lasciare il club. La cifra richiesta per la cessione è stata fissata dalla dirigenza, in vista di un possibile trasferimento in Premier League. La trattativa sembra ormai definita e il giocatore potrebbe lasciare la squadra a breve. La decisione si inserisce in un contesto di ristrutturazione della rosa e di mercato in corso.
di Luca Fioretti Koopmeiners via dalla Juventus, la dirigenza stabilisce la cifra minima per la cessione del centrocampista olandese nel mirino della Premier League. Il futuro di Teun Koopmeiners torna a essere un rebus di mercato caldissimo proprio nel giorno della sfida contro la Fiorentina. L’ olandese figura tra gli osservati speciali del match odierno allo Stadium, ma la sua permanenza a Torino appare tutt’altro che scontata. La dirigenza ha già stabilito il prezzo per una sua eventuale partenza estiva: servono almeno 30 milioni di euro. Questa cifra è considerata la soglia minima invalicabile per evitare di generare una minusvalenza che sarebbe complicata da digerire per i bilanci societari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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