Koopmeiners via dalla Juventus già fissato il prezzo | con questa cifra può salutare immediatamente i bianconeri

La Juventus ha stabilito il prezzo di vendita di Koopmeiners, centrocampista olandese, che potrebbe lasciare il club. La cifra richiesta per la cessione è stata fissata dalla dirigenza, in vista di un possibile trasferimento in Premier League. La trattativa sembra ormai definita e il giocatore potrebbe lasciare la squadra a breve. La decisione si inserisce in un contesto di ristrutturazione della rosa e di mercato in corso.

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