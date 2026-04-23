Bernasconi Juventus bianconeri sempre più stregati dall’esterno dell’Atalanta | può arrivare per questa cifra e con questo incastro

La Juventus sta valutando un acquisto di un difensore esterno dall’Atalanta, con una cifra e un accordo ancora da definire. La società bianconera sta preparando un investimento importante per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe in una fase avanzata, con incontri tra le parti che continuano per definire i dettagli. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata ufficialmente.

di Luca Fioretti Bernasconi Juventus, la dirigenza punta il laterale dell’Atalanta per la fascia e prepara il grande investimento in vista della prossima stagione. Il mercato della Juventus entra già prepotentemente nel vivo per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima e intensa stagione. Secondo quanto riportato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, Bernasconi rappresenta il candidato ideale in caso di partenza estiva di Andrea Cambiaso. La dirigenza è costantemente al lavoro per individuare i profili perfetti da affidare a Luciano Spalletti. Il laterale dell’Atalanta piace moltissimo per la sua duttilità tattica e per l’incredibile propensione offensiva, doti fondamentali, e i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernasconi Juventus, bianconeri sempre più stregati dall’esterno dell’Atalanta: può arrivare per questa cifra e con questo incastro Notizie correlate Kolo Muani alla Juventus, è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco. Il valore del francese è sceso: può arrivare per questa cifra!di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani alla Juventus, il centravanti francese torna nel mirino per il mercato estivo dopo la pace fatta tra la... Bernasconi Juve, dirigenza bianconera colpita dal terzino atalantino: può arrivare a queste condizioni e a questo prezzodi Angelo CiarlettaBernasconi Juve, la dirigenza bianconera è stata colpita dal terzino nella sfida di sabato sera: può arrivare a queste condizioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Edicola - ?? Calhanoglu pronto al rinnovo con l'Inter. Per la Juve c'è Alisson; Juve, svolta a sinistra: Bernasconi-Spinazzola se parte il top player che piace a Premier, Liga e Milan!; Cambiaso in Premier, sì della Juventus: dentro Bernasconi. Due idee in casa Napoli; Sirene bianconere a Zingonia: la Juventus mette gli occhi su Bernasconi. Cambiaso in Premier, sì della Juventus: dentro Bernasconi. Due idee in casa NapoliLa Juventus ha deciso di puntare tutto su Luciano Spalletti. A prescindere dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, infatti, il tecnico ha già firmato il rinnovo fino al 2028 ed ora ... msn.com Tuttosport - Idea della Juventus: Cambiaso in Premier, dentro Bernasconi e SpinazzolaI bianconeri pensano a una rivoluzione per la fascia sinistra, ma tutto dipende dalle eventuali offerte per Cambiaso ... msn.com Si fa largo l’idea #Bernasconi per la fascia della #Juventus Emissari del club ieri a Bergamo per visionarlo dal vivo. L’#Atalanta ha già fissato il prezzo del suo cartellino a 25 milioni di euro L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRI - facebook.com facebook (TS) "La Juventus ieri ha seguito Bernasconi in Coppa Italia, se parte Cambiaso il nerazzurro è la 1°scelta" ow.ly/C57e50YOkaL x.com