Koopmeiners a Sky | Per noi conta solo il raggiungimento della Champions Spalletti? Ha lavorato tanto sull’aspetto mentale

Il centrocampista olandese ha dichiarato che l’obiettivo principale della squadra è qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Ha inoltre commentato il lavoro svolto dall’allenatore sull’aspetto mentale del gruppo, senza entrare nei dettagli. Le sue parole sono state pronunciate prima della partita contro la Fiorentina, in un’intervista concessa a Sky. La squadra si concentra esclusivamente sulla qualificazione europea, mentre non sono state fatte menzioni a eventuali obiettivi diversi.

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