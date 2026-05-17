Koopmeiners a Sky | Per noi conta solo il raggiungimento della Champions Spalletti? Ha lavorato tanto sull’aspetto mentale
Il centrocampista olandese ha dichiarato che l’obiettivo principale della squadra è qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Ha inoltre commentato il lavoro svolto dall’allenatore sull’aspetto mentale del gruppo, senza entrare nei dettagli. Le sue parole sono state pronunciate prima della partita contro la Fiorentina, in un’intervista concessa a Sky. La squadra si concentra esclusivamente sulla qualificazione europea, mentre non sono state fatte menzioni a eventuali obiettivi diversi.
di Luca Fioretti Koopmeiners a Sky: «Per noi conta solo il raggiungimento della Champions». Le dichiarazioni del centrocampista olandese prima della Fiorentina. Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO OBIETTIVO – « Si per noi conta solo il raggiungimento della Champions League. Vogliamo il massimo, mancano due partite e oggi scendiamo in campo con tanta voglia » SPALLETTI – « Se ha lavorato sull’aspetto mentale? Sì, tanto, ma non solo questa settimana. Purtroppo giochiamo bene, creiamo tanto, ma non riusciamo a chiudere le partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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