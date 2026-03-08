Spalletti evita di rispondere sul rinnovo | Non si deve parlare di futuro non conta tanto il contratto

L’allenatore della Juventus ha commentato la vittoria per 4-0 contro il Pisa, sottolineando come i giocatori lo facciano sentire a suo agio. Prima della partita, ha detto che si trovava nel posto giusto per festeggiare un compleanno. Quando gli è stato chiesto del rinnovo contrattuale, ha preferito non rispondere, affermando che non si deve parlare di futuro e che il contratto non conta molto.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato la vittoria per 4-0 contro il Pisa. Ecco le sue parole: “Loro mi fanno sentire totalmente a mio agio, oggi prima della partita gli ho detto che sono nel posto giusto per festeggiare il compleanno. Mi mancava solo il regalo che era vederli festeggiare sotto la curva e lo hanno fatto, giocando anche una buona gara. Chi è entrato è stato bravo, le difficoltà ci sono in una partita come questa dove tutti danno per scontato, ma il Pisa è nelle condizioni di dare filo da torcere a tutti “. Le parole di Spalletti. La società le regalera il rinnovo? “È semplice quella cosa lì, si vivono queste partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Spalletti: “I numeri dicono che siamo lontani dagli obiettivi della Juve. Futuro? Conta fare bene, non esibire un contratto”In conferenza: "Ci sono girati contro troppi episodi tutti assieme, ma ho visto la voglia di combattere dei giocatori, che mi fa ben sperare per il...

