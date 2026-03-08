L’allenatore ha rilasciato un’intervista a DAZN, in cui ha descritto l’abbraccio con alcuni membri del suo staff come intenso e ha affermato che si sente completamente a suo agio con loro. Ha inoltre parlato del futuro, dichiarando che il contratto non rappresenta una priorità al momento. Le sue parole sono state registrate durante un’intervista trasmessa recentemente.

Spalletti a DAZN: «L’abbraccio è stato intenso, loro mi fanno sentire totalmente a mio agio». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juve dopo il Pisa. Spalletti è intervenuto a DAZN nel post partita di Juve-Pisa. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ABBRACCIO – « Lì l’abbraccio è stato intenso perchè mi sono voluto intrufolare dentro i capelli di Thuram, volevo riprovare l’ebrezza del ciuffo anch’io » IMMAGINE BELLISSIMA – « Sono immagini bellissime, loro mi fanno sentire totalmente a mio agio. Oggi prima della partita gli ho detto questo quando mi hanno fatto gli auguri, che sono nel posto giusto per festeggiare il compleanno, nel luogo giusto, con gli amici giusti, per cui mi mancava solo il regalo, che era quello di vederli festeggiare sotto la curva e l’hanno fatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «L’abbraccio è stato intenso, loro mi fanno sentire totalmente a mio agio. Futuro? Non conta tanto il contratto»

Spalletti: “I numeri dicono che siamo lontani dagli obiettivi della Juve. Futuro? Conta fare bene, non esibire un contratto”In conferenza: "Ci sono girati contro troppi episodi tutti assieme, ma ho visto la voglia di combattere dei giocatori, che mi fa ben sperare per il...

Leggi anche: Cabal a Dazn: «Spalletti si aspetta tanto da me, il gol è per mio figlio. Ho scambiato la maglia con Bernardeschi perché è uno juventino vero»

Una raccolta di contenuti su Spalletti a DAZN L'abbraccio è stato....

Temi più discussi: Conferenza Stampa Luciano Spalletti in Diretta Streaming | DAZN IT; Chiellini ‘conferma’ Spalletti alla Juve; Perin a rovescio, David svuota, a Openda manca tutto, Tra Gasp e Spalletti...: la Juve a Dazn; Spalletti: Credo al quarto posto, oggi l'ennesima reazione. Faremo un grande finale di campionato.

Spalletti a DAZN: L'abbraccio della squadra? Mi fanno sentire totalmente a mio agio. Regalo dalla società? Non conta il contratto, il futuro si crea quotidianamenteLuciano Spalletti è stato intervistato da DAZN al termine di Juventus-Pisa. L'analisi del tecnico bianconero: Dopo il gol di Thuram ha ricevuto l'abbraccio della squadra. tuttojuve.com

Spalletti a DAZN: L'abbraccio della squadra? Mi fanno sentire totalmente a mio agio. Buona gara contro una buona squadraLuciano Spalletti è stato intervistato da DAZN al termine di Juventus-Pisa. L'analisi del tecnico bianconero: Dopo il gol di Thuram ha ricevuto l'abbraccio della squadra. tuttojuve.com

#Spalletti: “La #Juve ha giocato un bellissimo calcio stasera. Nell’abbraccio con #Thuram ho sentito di riavere i capelli (ride). #Yildiz falso nueve alla #Totti Accostamento corretto, lo può fare anche se ora il calcio è cambiato e tutti hanno centrali fisici e grossi x.com

Dopo il gol del 2-0, Khéphren Thuram è corso a festeggiare in panchina da Luciano Spalletti ed è stato raggiunto dai compagni di squadra: è stato questo, oltre alle 4 reti segnate al Pisa, il regalo di compleanno dei giocatori bianconeri al proprio allenatore - facebook.com facebook