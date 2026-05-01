Ponte Night Run 2026 i campioni tornano su strada per difendere il titolo
Il 3 maggio 2026 si terrà la Ponte Night Run, una corsa podistica notturna prevista nel perugino. L’evento vedrà nuovamente protagonisti alcuni dei campioni che avevano partecipato nelle edizioni precedenti, pronti a sfidarsi e a difendere i propri titoli. La manifestazione coinvolgerà atleti di vari livelli e attirerà appassionati di corsa provenienti da diverse zone. La gara si svolgerà lungo le strade della città, con partenza e arrivo nel centro storico.
Si avvicina l'appuntamento con la Ponte Night Run, la corsa podistica notturna che il 3 maggio 2026 tornerà ad animare le strade del perugino. L’organizzazione ha ufficializzato il programma completo della manifestazione, confermando la presenza dei vincitori dell’edizione scorsa, Melissa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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