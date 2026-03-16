Arezzo si prepara ad accogliere la sesta edizione di “Casentino Fight Night”, uno degli eventi più attesi nel panorama degli sport da combattimento. La manifestazione, organizzata da Casentino Combat A, si svolgerà nel Casentino e vedrà protagonisti atleti di diverse discipline che si sfideranno sul ring in un evento aperto al pubblico. La serata promette incontri intensi e spettacolo per gli appassionati del settore.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Il grande spettacolo degli sport da combattimento torna protagonista in Casentino con la sesta edizione di “ Casentino Fight Night 6 ”, evento open organizzato da Casentino Combat A.S.D. in collaborazione con Team Voltarelli, con il patrocinio del Comune di Bibbiena. L’appuntamento è fissato per domenica 22 marzo 2026 presso il Palazzetto del Tennis di Bibbiena, in Via Carlo Marx, per un’intera giornata dedicata alla kickboxing, free boxe, Muay Thai e K1, con incontri che vedranno alternarsi sul ring atleti dilettanti e professionisti. Il programma prenderà avvio già nella giornata di sabato 21 marzo a Soci, presso l’Auditorium Berretta Rossa, dove alle ore 18:30 si svolgeranno le operazioni di peso ufficiale degli atleti protagonisti del galà serale, seguite dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna lo spettacolo degli sport da combattimento: “Casentino Fight Night 6”

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