Recentemente sono stati resi pubblici documenti ufficiali che rivelano l’importo dell’affitto pagato da un membro della famiglia reale e dal Principe William. I documenti forniscono dettagli precisi sui costi mensili e annuali relativi alla residenza. Queste informazioni offrono uno sguardo diretto sulle spese di vita legate alla loro abitazione, eliminando ogni ambiguità circa le cifre coinvolte. La pubblicazione di tali dati ha suscitato attenzione riguardo alle spese sostenute dalla famiglia reale per la propria residenza.

Quanto costa vivere come i Principi del Galles? Adesso lo sappiamo, almeno per quanto riguarda l’affitto, perché sono emersi alcuni dettagli dai documenti ufficiali. Per la loro magnifica tenuta con otto camere da letto situata nel Windsor Great Park, il Principe William e Kate Middleton pagano 307.500 sterline all’anno. Una cifra stellare, che oltretutto è di quasi 100mila sterline superiore rispetto a quanto versavano i precedenti inquilini per lo stesso immobile. L’aumento, stando alle ricostruzioni, sarebbe dovuto alle nuove valutazioni di mercato. L’affitto di William e Kate: 307.500 sterline all’anno per Forest Lodge. I documenti rivelano che William e Kate hanno firmato un contratto di locazione ventennale per Forest Lodge lo scorso luglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, svelato quanto paga di affitto insieme al Principe William

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