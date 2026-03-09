Il principe William e Kate Middleton sono tornati a Westminster per partecipare alla cerimonia del Commonwealth Day, riunendo la famiglia reale in un evento pubblico. La partecipazione si è svolta tra polemiche e proteste, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica. All’evento era presente anche il principe Alberto di Monaco, che ha assistito alla cerimonia insieme ai membri della famiglia reale britannica.

L’edizione di quest’anno verrà però ricordata soprattutto per la polemica scoppiata dopo l’annuncio clamoroso della BBC: per la prima volta in 37 anni, il canale non ha trasmesso in diretta la cerimonia del Commonwealth Day, uno degli appuntamenti più importanti del calendario monarchico britannico. Al suo posto, il canale ha mandato in onda un episodio del programma Escape to the Country, una scelta che ha sorpreso pubblico e commentatori reali. Il Commonwealth Day, celebrato ogni anno dal 1972, è stato sempre trasmesso in diretta dall’emittente britannica a partire dal 1989, fatta eccezione per il 2021 a causa della pandemia. Quest’anno, i... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton e il principe William tornano insieme a Westminster per il Commonwealth Day: la famiglia reale riunita tra polemiche e proteste

