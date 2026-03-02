Kate Middleton e il Principe William sono apparsi insieme in un videomessaggio per celebrare il San David’s Day, un'occasione importante che ha segnato il debutto in gallese dei due membri della famiglia reale. Nel messaggio, hanno rivolto un saluto in lingua locale, sottolineando il legame con la tradizione e la cultura del Galles. L'evento ha suscitato grande attenzione nei media britannici e internazionali.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Spiritualità, umiltà e resilienza, questi sono i valori che incarna San David, il patrono del Wales. In occasione della sua festa, durante il San David’s Day (1° marzo), Kate Middleton e il principe William hanno inviato un messaggio speciale e storico al popolo gallese. Nel video pubblicato sui social, William apre il discorso in gallese. Poi è Kate a prendere la parola. Un momento inedito: è la prima volta che la principessa del Galles parla pubblicamente in gallese. «Il Galles è molto vicino al nostro cuore», ha detto la principessa. «Non vediamo l’ora di tornare a visitarvi». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kate Middleton e il Principe William insieme in un videomessaggio storico: il debutto in gallese per il San David’s Day

Il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA sono la migliore risposta della royal family allo scandalo dell'ex principe AndreaThe show must go on! Titolano i media britannici per raccontare l’arrivo del principe William e della principessa Catherine ai BAFTA Film Awards, che...

Kate Middleton e il Principe William pronti alla sfida più grande per il 2026Quante cose possono accadere in un solo anno? Quanti cambiamenti possono travolgere le nostre vite, nel bene come nel male? Se ponessimo queste...

Prince William, Kate and Children Greet Well-Wishers at Sandringham

Altri aggiornamenti su Kate Middleton.

Temi più discussi: Ai BAFTA 2026 Kate Middleton, con un vecchio abito Gucci, ci fa dimenticare i guai della Royal Family (e tutti i look sul red carpet); Non solo BAFTA: le 100 volte in cui Kate Middleton si è rimessa gli stessi vestiti; Kate Middleton, lo sgarbo indimenticato a Beatrice di York; Kate Middleton si lascia abbracciare dai bambini. Ma dice no agli autografi.

Kate Middleton scrive la storia con un nuovo sorprendente messaggio (e abito riciclato)Kate Middleton e William sorprendono con un videomessaggio storico che conquista tutti, mentre il dettaglio floreale dell’abito della Principessa cattura l’attenzione ... dilei.it

Kate Middleton rifiuta l'autografo a un fan: «Mi dispiace». Cosa prevede il protocollo realeKate Middleton si è rifiutata di firmare un autografo a un fan. È successo durante una visita in Galles, dove era accompagnata dal principe William, in occasione della ... leggo.it

Kate Middleton e il rifiuto a un fan: "Mi dispiace, non posso" #katemiddleton x.com

In Galles con William per una visita ufficiale, Kate Middleton ha ignorato volutamente le regole del protocollo Royal. Ora abbracciare la principessa si può - facebook.com facebook