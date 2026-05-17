Kasparov | la vittoria dell’Ucraina serve a fermare l’impero russo
Kasparov ha dichiarato che la vittoria dell’Ucraina rappresenta un passo fondamentale per fermare l’espansione dell’influenza russa. Secondo le sue parole, il successo ucraino potrebbe indebolire l’egemonia dell’impero russo e impedirne ulteriori avanzamenti territoriali. Ha inoltre affermato che il sistema imperiale russo, nato dall’eredità comunista, può continuare a resistere nonostante le sfide di oggi. Le sue analisi si concentrano sulle implicazioni geopolitiche di questo conflitto e sui possibili sviluppi futuri.
?? Punti chiave Perché la vittoria ucraina è l'unico modo per uccidere l'impero? Come può il virus imperiale resistere alla fine del comunismo? Chi sono i leader in esilio accusati di fare solo sognatori? Cosa deve accadere in Russia per evitare una nuova guerra europea??? In Breve Kasparov critica l'opposizione in esilio a Washington per mancanza di piani concreti. L'assassinio di Boris Nemtsov nel 2015 segna un punto di svolta per l'opposizione. L'aggressione alla . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Ucraina, Zelensky: "Fermare petrolio russo, ogni dollaro va in guerra"“Il continuo allentamento delle sanzioni contro la Russia non rispecchia la reale situazione bellica né quella diplomatica e alimenta l’illusione...
Leggi anche: Ucraina, Conte: serve accordo pace, poi dobbiamo comprare gas russo