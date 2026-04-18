Ucraina Conte | serve accordo pace poi dobbiamo comprare gas russo

Un politico italiano ha affermato che acquistare gas americano è una scelta insostenibile a causa dei costi elevati, preferendo invece il gas russo, che risulta più economico. Tuttavia, ha precisato che l’Italia non potrà farlo finché non verrà stipulato un accordo di pace tra Mosca e Kiev. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussioni sulla dipendenza energetica e sulle relazioni internazionali legate al conflitto in Ucraina.

Roma, 18 apr. (askanews) – E’ una “follia comprare gas americano, che costa tantissimo, quando c’è gas disponibile che costa molto meno, il gas russo”, ma l’Italia non potrà comprarlo finché non viene siglato un accordo di pace tra Mosca e l’Ucraina. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a margine di ‘Nova’. “In queste condizioni non sarebbe serio per l’Italia – ha spiegato – noi non abbiamo un doppio standard in politica internazionale”, dal momento che “la Russia ha aggredito l’Ucraina”. “Noi – ha ricordato – siamo stati sempre favorevoli alle sanzioni economiche e finanziarie e riteniamo un fallimento la gestione di questo conflitto perché dall’inizio occorreva una svolta negoziale”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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