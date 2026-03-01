Andrea Dallavalle batte Andy Diaz e si laurea campione italiano indoor di salto triplo

Durante i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, Andrea Dallavalle ha vinto la gara di salto triplo battendo Andy Diaz, laureandosi campione italiano indoor. La competizione si è conclusa anticipatamente, ma Dallavalle ha comunque ottenuto il risultato decisivo. La gara ha coinvolto i due atleti principali della disciplina e si è conclusa con la vittoria dell’atleta italiano.

Il successo è andato a Andrea Dallavalle, autore di un salto a 16.99 metri al secondo approccio, dopo un esordio a 16.83. Il vicecampione iridato outdoor ha superato di nove centimetri il detentore del titolo mondiale ed europeo indoor, che ha aperto con 16.90 e concluso con 15.99, sprecando molto sulla pedana in ambo i salti. Il terzo posto è spettato a Federico Bruno (16.26), davanti ad Alex Fabbri (16.06). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it Andrea Dallavalle batte Andy Diaz in un duello con il freno a mano e finito in anticipo, ora testa ai MondialiC’era grande attesa per il confronto a viso aperto tra Andrea Dallavalle e Andy Diaz ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, ma la gara... LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, la sfida Dallavalle-Diaz si decide all’ultimo salto18:20 Valerio De Angelis e Gabriele Tosti non riescono a migliorare la propria posizione. Una raccolta di contenuti su Andrea Dallavalle. Andrea Dallavalle batte Andy Diaz in un duello con il freno a mano e finito in anticipo, ora testa ai MondialiC'era grande attesa per il confronto a viso aperto tra Andrea Dallavalle e Andy Diaz ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, ma la gara di ... oasport.it Clamoroso a Tokyo: ti aspetti Diaz, ecco Dallavalle! Capolavoro d'argento nel triploChe non fosse la giornata di Diaz lo si capisce praticamente subito. Andy inizia la sua serie con un nullo (non stacca nemmeno): la sua azione è lenta e la rincorsa balbettante. Andrea Dallavalle ... gazzetta.it