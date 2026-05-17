Juventus Women Bonansea da record | è diventata la giocatrice all-time con più presenze I dettagli

Durante una partita di campionato, la giocatrice ha raggiunto il record di presenze con la maglia della squadra. Con questa partita, ha superato il numero di apparizioni precedentemente stabilito da un'altra atleta nel corso degli anni. La giocatrice ha iniziato la sua carriera con la squadra diversi anni fa e ha accumulato un numero considerevole di presenze nel corso della sua esperienza. La sua presenza in campo è costante e rappresenta un elemento chiave per il team.

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di Francesco Spagnolo Juventus Women, Bonansea è diventata la giocatrice bianconera all-time con più presenze. Un traguardo importante per lei e per il club. Il match contro il Parma entrerà negli annali della Juventus Women per il record stabilito da Barbara Bonansea. La bianconera, infatti, è diventata la giocatrice all-time con più presenze. Di seguito il comunicato della Vecchia Signora: « La partita contro il Parma entra ufficialmente nella storia delle Juventus Women e celebra il leggendario percorso di Barbara Bonansea che, con la presenza odierna, raggiunge quota 242 apparizioni in maglia bianconera diventando la primatista assoluta all-time per gare giocate con il Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Bonansea da record: è diventata la giocatrice all-time con più presenze. I dettagli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pagelle Juventus Women Inter: Bonansea gol e record, Thomas distratta VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la ventunesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Inter I voti... Juventus Women Inter 2-2 LIVE: Bonansea trova il nuovo pari da rigoredi Mauro MunnoJuventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A... #JuventusWomen, brivido Champions e Bonansea si guarda intorno VIDEO di Mauro Munno ? x.com C'è una Juve che va in Champions! La Women di Canzi chiude con un successo, record BonanseaTermina con una vittoria il campionato della Juve Women, che ha battuto 1-3 il Parma grazie alle reti di Godo, Rasmussen e Thomas. Nel finale di partita la squadra di casa ha provato a riaprire la par ... tuttosport.com Parma-Juventus Women 0-1, Godo porta avanti le bianconerePremi F5 per aggiornare la diretta del match. 9'- GOL DELLA JUVE!! GODO!! Banconere in vantaggio grazie alla centrocampista norvegese, che trova il gol con una punizione dal limite, che, calciata raso ... tuttojuve.com