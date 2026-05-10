Pagelle Juventus Women Inter | Bonansea gol e record Thomas distratta VOTI

Nella ventunesima giornata di Serie A Women, si sono affrontate Juventus Women e Inter in una partita che ha visto la realizzazione di un gol storico da parte di Bonansea e alcune decisioni discutibili da parte di Thomas. Sono state assegnate le pagelle alle giocatrici protagoniste dell'incontro, con giudizi e voti che evidenziano le prestazioni di ciascuna nel match. La cronaca si concentra sui momenti chiave e le valutazioni delle singole atlete.

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di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la ventunesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Inter. I voti e i giudizi alle protagoniste della ventunesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Inter. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 5.5 – Non irreprensibile come al solito, l’uscita che porta al rigore per l’Inter è brutta Lenzini 6 – Non la sua miglior prova, ma è sufficiente Calligaris 5.5 – Qualche amnesia che la Juve paga Harviken 6.5 – Non pulita ma piuttosto efficace. Importante l’assist volante per Vangsgaard Thomas 5 – Due volte distratta su Robustellini, non sempre precisa in fase offensiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Inter: Bonansea gol e record, Thomas distratta VOTI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juventus Women Inter LIVE: Calligaris dal 1?, Bonansea nel tridentedi Mauro MunnoJuventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A... Juventus Women Inter 2-2 LIVE: Bonansea trova il nuovo pari da rigoredi Mauro MunnoJuventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A... Argomenti più discussi: Juventus-Verona 1-1, le pagelle: Yildiz non brilla, Vlahovic goal ma Di Gregorio...; Juventus-Verona 1-1: le pagelle dei bianconeri; Pressing: Inter, le Pagelle dello scudetto Video; La Roma è campione d'Italia, festa scudetto al Tre Fontane.