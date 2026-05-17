Juventus Milan Under 15 1-1 | un lampo di Della Rossa e poco più tocca vincere in Lombardia
Nel match valido per i quarti di finale del campionato Under 15 202526 tra Juventus e Milan, il risultato finale è stato di 1-1. La partita si è conclusa con un gol di Della Rossa, che ha segnato un lampo nel secondo tempo, mentre il resto dell’incontro è risultato abbastanza equilibrato. La gara, disputata in Lombardia, ha mostrato alcune occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete in modo continuativo.
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Milan Juve 0-0: ancora una gara a reti INVIOLATE, partita vuota e vince la NOIA.
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