Juventus Milan Under 15 1-0 LIVE | Della Rossa sblocca la gara errore grossolano Zappia-Bogogna
Nel match valido per i quarti di finale del campionato Under 15 202526, la Juventus ha battuto il Milan con il punteggio di 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Della Rossa, che ha aperto le marcature. Durante l’incontro, si è verificato un errore evidente tra i protagonisti della squadra rossonera, Zappia e Bogogna, che ha contribuito alla conclusione della partita con questa differenza di risultato. La sfida si è svolta nella fase di andata della serie.
di Fabio Zaccaria Juventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver eliminato grazie ad un netto 3-0 casalingo il Torino agli ottavi, affronta il Milan nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di campionato: in palio un posto in semifinale contro una fra Fiorentina e Roma. segue LIVE il match. Juventus Milan Under 15: 1-0 sintesi e moviola. 40? FINE PRIMO TEMPO 39? GOL DELLA JUVE- Pasticcio clamoroso fra Zappia e Bogogna, Della Rossa intuisce e mette in rete... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus-Milan 1-3 | Le rossonere volano in finale Scudetto |
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