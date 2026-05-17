Juventus Milan Under 15 1-0 LIVE | Della Rossa sblocca la gara errore grossolano Zappia-Bogogna

Nel match valido per i quarti di finale del campionato Under 15 202526, la Juventus ha battuto il Milan con il punteggio di 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Della Rossa, che ha aperto le marcature. Durante l’incontro, si è verificato un errore evidente tra i protagonisti della squadra rossonera, Zappia e Bogogna, che ha contribuito alla conclusione della partita con questa differenza di risultato. La sfida si è svolta nella fase di andata della serie.

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