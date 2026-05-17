Juventus Milan Under 15 LIVE | le formazioni ufficiali Duka l’unico cambio rispetto all’ultima partita attacco affidato a Paesanti e Della Rossa
Alle ore attuali si sta disputando la partita tra le squadre Under 15 di Juventus e Milan, valida per i quarti di finale del campionato 202526. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con un solo cambio rispetto all’ultima partita, che riguarda Duka. L’attacco è composto da Paesanti e Della Rossa. La cronaca del match include anche una sintesi, una moviola e il tabellino aggiornato, offrendo un quadro completo dell’incontro in corso.
di Fabio Zaccaria Juventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver eliminato grazie ad un netto 3-0 casalingo il Torino agli ottavi, affronta il Milan nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di campionato: in palio un posto in semifinale contro una fra Fiorentina e Roma. segue LIVE il match. Juventus Milan Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 16:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Milan Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Milan Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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