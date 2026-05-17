Juventus Milan Under 15 LIVE | le formazioni ufficiali Duka l’unico cambio rispetto all’ultima partita attacco affidato a Paesanti e Della Rossa

Alle ore attuali si sta disputando la partita tra le squadre Under 15 di Juventus e Milan, valida per i quarti di finale del campionato 202526. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con un solo cambio rispetto all’ultima partita, che riguarda Duka. L’attacco è composto da Paesanti e Della Rossa. La cronaca del match include anche una sintesi, una moviola e il tabellino aggiornato, offrendo un quadro completo dell’incontro in corso.

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