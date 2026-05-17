Juventus Milan Under 15 1-1 LIVE | problemi per Esposito

Nel match dei quarti di finale del campionato Under 15 202526, Juventus e Milan si sono affrontate sul campo con un pareggio 1-1. La partita, valida per l’andata, ha visto alcuni problemi per il giocatore sotto osservazione, mentre il risultato finale ha lasciato aperte diverse possibilità in vista del ritorno. La cronaca ha registrato azioni offensive da entrambe le squadre, con alcune occasioni per sbloccare il punteggio e momenti di tensione. La sintesi e i dettagli della moviola sono disponibili per analizzare gli episodi chiave del match.

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