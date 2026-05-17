Juventus Milan Under 15 0-0 LIVE | iniziano i quarti di finale!

È iniziata la sfida tra le squadre Under 15 di Juventus e Milan, valida per i quarti di finale del campionato 202526. Il punteggio al termine del primo tempo è di 0-0. La partita si svolge in modo equilibrato, senza reti segnate fino a questo momento. La cronaca in tempo reale riporta le principali azioni, mentre la moviola analizza le decisioni arbitrali. Il match si disputa con un ritmo serrato, con entrambe le squadre che cercano di prevalere.

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