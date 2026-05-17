Juventus Milan Under 15 0-0 LIVE | iniziano i quarti di finale!
È iniziata la sfida tra le squadre Under 15 di Juventus e Milan, valida per i quarti di finale del campionato 202526. Il punteggio al termine del primo tempo è di 0-0. La partita si svolge in modo equilibrato, senza reti segnate fino a questo momento. La cronaca in tempo reale riporta le principali azioni, mentre la moviola analizza le decisioni arbitrali. Il match si disputa con un ritmo serrato, con entrambe le squadre che cercano di prevalere.
di Fabio Zaccaria Juventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver eliminato grazie ad un netto 3-0 casalingo il Torino agli ottavi, affronta il Milan nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di campionato: in palio un posto in semifinale contro una fra Fiorentina e Roma. segue LIVE il match. Juventus Milan Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 16:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Milan Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15:(4-3-1-2) Moretti; Cussotto, Allara, Esposito, Modica; Duka, Laganà, Vaccarella; Laruccia; Paesanti, Della Rossa All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus-Milan 1-3 | Le rossonere volano in finale Scudetto |
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