Juventus Milan Under 15 0-0 LIVE | bianconeri in crescita Laruccia protagonista

Nell’incontro valido per i quarti di finale del campionato Under 15 202526, le squadre di Juventus e Milan si sono affrontate senza segnare reti, con il risultato finale di 0-0. La partita si è svolta con un andamento equilibrato, e tra i protagonisti si è distinto il giocatore Laruccia, che ha mostrato buona presenza in campo. La cronaca dal vivo ha evidenziato alcune occasioni da entrambe le parti e una crescita complessiva delle due formazioni in questa fase della stagione.

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