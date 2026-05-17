Juventus Milan Under 15 1-1 LIVE | altri cambi per Pecorari nel finale dentro Freyria e Monte

Nel pomeriggio si è disputata la partita tra Juventus e Milan Under 15, valida per gli ottavi di finale del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un pareggio di 1-1, con alcuni cambi effettuati da Pecorari nel corso del secondo tempo, tra cui l’ingresso di Freyria e Monte negli ultimi minuti. La cronaca ha registrato alcune sostituzioni e azioni significative, mentre il tabellino finale ha certificato il risultato di parità.

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