Juventus Torino Under 15 3-0 LIVE | altri 2 cambi per Pecorari Freyria e Villosio nel finale
Nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale del campionato Under 15, la Juventus ha sconfitto il Torino con un risultato di 3-0. Durante la partita, l'allenatore della Juventus ha effettuato due cambi negli ultimi minuti, inserendo Freyria e Villosio. La cronaca della gara include anche una moviola e il tabellino, offrendo una visione completa degli eventi che si sono svolti sul campo.
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