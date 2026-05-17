Juventus Milan Under 15 1-0 LIVE | due cambi per Pecorari Elliot e Capristo in campo

Nel primo quarto di finale del campionato Under 15 202526, la Juventus ha battuto il Milan per 1-0. Durante la partita, l’allenatore della Juventus ha effettuato due sostituzioni, portando in campo Elliot e Capristo. La gara si è svolta con una serie di azioni offensive da parte di entrambe le squadre, ma il risultato finale è stato deciso da un gol nel corso del primo tempo. La sfida si è conclusa con la Juventus in vantaggio, aprendo la serie di incontri tra le due squadre.

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