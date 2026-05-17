Juventus Milan Under 15 1-0 LIVE | Moretti miracoloso due volte!

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 15 della stagione 202526, la Juventus ha vinto contro il Milan con un risultato di 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da un attaccante della Juventus, mentre il portiere della stessa squadra è stato protagonista di due interventi decisivi che hanno evitato il pareggio. La sfida si è svolta con interventi di moviola e analisi dettagliate in tempo reale, offrendo un quadro completo delle azioni più importanti del match.

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