Torino Juventus Under 15 2-2 LIVE | Partemi ristabilisce la parità errore di Moretti

Nel match tra le squadre Under 15 di Torino e Juventus, il risultato finale è stato di 2-2. Partemi ha segnato per ripristinare la parità, mentre Moretti ha commesso un errore che ha influenzato l’andamento della partita. La sfida si è svolta nel quadro degli ottavi di finale del campionato 202526, con aggiornamenti sulla cronaca e le azioni salienti disponibili in tempo reale.

Ederson Juve, la Vecchia Signora non perde le speranze: possibile asta internazionale per il brasiliano? Le ultimissime Alisson Juve d’accordo su tutto ma. Ecco cosa manca ad oggi per l’accelerazione definitiva con il Liverpool Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, termina senza vittorie l’avventura nella Puskas Suzuki Kupa: bianconeri sconfitti nell’ultima partita Juve Primavera, Padoin dopo il pareggio contro il Frosinone: «Altra vittoria sfumata all’ultimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 2-2 LIVE: Partemi ristabilisce la parità, errore di Moretti Notizie correlate Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE: Partemi pareggia i conti!Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus,... Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 1-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: Hiezl ristabilisce la parità Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-JuventusSeguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net Il derby di Torino dice Juve: l’ex Tor Tre Teste Pamé ne fa treNegli ottavi di finale di Under 16 Serie A e B, a prendersi la scena ci pensa la Juventus, grande favorita e campione in carica in questa categoria, dopo il successo dello scorso anno dei 2009. Il der ... gazzettaregionale.it La #JUVENTUS #UNDER15 è ospite del #Torino Segui qui il live del match x.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook