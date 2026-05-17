Juventus Milan Under 15 0-0 LIVE | gara equilibrata per ora vincono gli errori!

Nel match valido per l’andata dei quarti di finale del campionato Under 15 202526 tra Juventus e Milan, il punteggio è fermo sullo 0-0. La partita si presenta equilibrata, con entrambe le squadre che hanno cercato occasioni senza riuscire a trovare il gol. I giocatori hanno commesso diversi errori, che hanno influenzato lo sviluppo del gioco. Durante il incontro sono stati segnalati alcuni episodi di moviola e situazioni di gioco che caratterizzano questa fase del torneo.

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