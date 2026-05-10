Juventus Torino Under 15 3-0 LIVE | vittoria nel segno di Vaccarella ai quarti ostacolo Milan

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 15 202526, la squadra di Torino ha battuto in casa la rivale con un risultato di 3-0. Vaccarella ha segnato due dei tre gol, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La gara si è conclusa con la qualificazione ai quarti di finale, dove incontrerà il Milan. La cronaca ha evidenziato l’efficacia offensiva dei padroni di casa e una buona solidità difensiva.

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