LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | iniziano i quarti di finale

Al via i quarti di finale della Champions League maschile di volley 2026 con la partita tra le squadre di Civitanova e Zawiercie. Dopo pochi minuti di gioco, il punteggio è di 0-0. Durante il primo set, si registra un primo punto di Bieniek e un attacco in diagonale di Boladz che risulta lungo. La sfida è in corso e la diretta prosegue.

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Primo tempo alto di Bieniek 3-5 Lungo l’attacco in diagonale di Boladz. 2-5 Diagonale di Loeppky da posto 2. Time out Civitanova. 1-5 In rete il primo tempo di Gargiulo 1-4 Non c’è il tocco del muro. 1-4 Chiamato fuori l’attacco di Nikolov da posto 4. Chiama un challenge Medei per un tocco a muro 1-3 Errore al servizio Civitanova. 1-2 Pallonetto vincente di Loeppky da posto 4. 0-2 Mani out di Boladz da seconda linea. 0-1 Muro subito da Gargiulo PRIMO SET 20.30 Questo lo starting six di Civitanova: Boninfante-Loeppky, D’Heer-Gargiul, Nikolov-Bottolo e Balaso (libero) 20.29 Questo il sestetto dello Zawiercie: Tavares-Boladz, Gladyr-Bieniek, Kwolek-Russell e Popiwczak (libero) 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale Articoli correlati LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube... Leggi anche: LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del match Contenuti e approfondimenti su LIVE Civitanova Aluron Warta Zawiercie... Temi più discussi: LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchi; Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'Aluron; Champions League: Civitanova in campo per l'andata dei Quarti; Watch Civitanova v Warta Zawiercie Live Stream Online | DAZN IT. Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingOggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, andata dei quarti di finale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata contro i temibili polacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Cucine Lube ... oasport.it Europa, si entra nella fase calda Quarti di Champions League, Semifinali di CEV Cup e Finale di Challenge Cup: settimana decisiva per le italiane. Perugia e Civitanova aprono i Quarti di Champions, Piacenza debutta in Semifinale di CEV Cup, mentre M - facebook.com facebook