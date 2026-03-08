Juventus Carrarese Under 15 0-0 LIVE | inizia la gara a Vinovo!

Alle 15:00 inizia a Vinovo la partita tra Juventus e Carrarese Under 15, valida per la ventunesima giornata del campionato 202526. La gara si svolge sul campo di casa della Juventus e si conclude con un pareggio 0-0. Fabio Zaccaria riporta sintesi, moviola, tabellino e cronaca live del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in trasferta anche il Torino, affronta la Carrarese nel match valevole per la ventunesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 6? TRAVERSA DELLA CARRARESE- Pugno sembrava battuto, ma il montante lo salva. Opsiti ad un paso dal vantaggio con Anita 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:. Juventus Carrarese Under 15 0-0: risultato e tabellino.