Juventus Pisa Under 15 3-0 LIVE | fine primo tempo gara già ben indirizzata

Nel corso della venticinquesima giornata del campionato Under 15 202526, si è disputata la partita tra Juventus e Pisa, terminata con un risultato di 3-0 a favore dei bianconeri. Al termine del primo tempo, la squadra di casa aveva già preso un largo vantaggio, indirizzando in modo deciso l’esito dell’incontro. La cronaca e le azioni salienti sono state aggiornate in tempo reale.

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