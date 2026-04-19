Sampdoria Juventus Under 15 1-2 bianconeri ufficialmente terzi nel girone | Laruccia e Chiono in gol

Nel match tra le formazioni Under 15 di Sampdoria e Juventus, i bianconeri hanno conquistato una vittoria per 2-1. La gara si è svolta a Bogliasco, con i gol di Laruccia e Chiono per la Juventus, mentre la Sampdoria ha segnato un solo gol. Con questa vittoria, la squadra juventina si è assicurata ufficialmente il terzo posto nel girone.

di Fabio Zaccaria Sampdoria Juventus Under 15 1-2, i bianconeri classe 2011 chiudono al terzo posto il girone: a Bogliasco le firme di Laruccia e Chiono. Il recap del match. Dopo la vittoria interna contro il Pisa, la Juventus Under 15 infila il secondo successo consecutivo, grazie al risultato positivo contro la Sampdoria e chiude il girone con 64 punti ed al terzo posto. Ecco di seguito il recap del match valido per la 26esima giornata di campionato. Per i bianconeri a segno Laruccia, lucidissimo dal dischetto e Chiono, alla prima firma stagionale ma subito decisivo nel punteggio. Ora, visti i risultati delle altre, toccherà attendere l’avversaria agli ottavi di finale con la consapevolezza di essere una squadra in salute e ricca di talento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sampdoria Juventus Under 15 1-2, bianconeri ufficialmente terzi nel girone: Laruccia e Chiono in gol Notizie correlate Juventus Sassuolo Under 15 1-0 LIVE: Laruccia sfiora il gol!Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Pagelle Juventus Pisa Under 15: Elliot torna al gol, Paesanti una sentenza, Laruccia già pronto per il salto successivo-VOTIdi Fabio ZaccariaPagelle Juventus Pisa Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata del campionato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calendario Sampdoria - Giovanissimi Nazionali U15 Serie A / B - Girone A Italia; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; Pianeta Aquilotti: il programma del settore giovanile; Un altro Seedorf al Milan: il figlio di Clarence ha esordito in Serie D. juventus pisa under 15Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria-Juve, applausi dei tifosi blucerchiatiLa partita tra Sampdoria e Juventus sembrava mettersi male per i blucerchiati, andati sotto dopo 13’ con il gol di Cuadrado. Nel resto dell’incontro però, la Sampdoria ha messo in campo una partita di ... calciomercato.com L’Appiani si scalda: doppio derby Padova-Venezia per i play-off Doppia diretta molto importante domani su LGI Sport: allo stadio Appiani, un doppio derby Padova-Venezia che vale i play-off. Alle 11 il calcio d'inizio dell'Under 15, alle 15 quello dell'Under 16. Il facebook