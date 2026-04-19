Sampdoria Juventus Under 15 1-2 bianconeri ufficialmente terzi nel girone | Laruccia e Chiono in gol

Da juventusnews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra le formazioni Under 15 di Sampdoria e Juventus, i bianconeri hanno conquistato una vittoria per 2-1. La gara si è svolta a Bogliasco, con i gol di Laruccia e Chiono per la Juventus, mentre la Sampdoria ha segnato un solo gol. Con questa vittoria, la squadra juventina si è assicurata ufficialmente il terzo posto nel girone.

di Fabio Zaccaria Sampdoria Juventus Under 15 1-2, i bianconeri classe 2011 chiudono al terzo posto il girone: a Bogliasco le firme di Laruccia e Chiono. Il recap del match. Dopo la vittoria interna contro il Pisa, la Juventus Under 15 infila il secondo successo consecutivo, grazie al risultato positivo contro la Sampdoria e chiude il girone con 64 punti ed al terzo posto. Ecco di seguito il recap del match valido per la 26esima giornata di campionato. Per i bianconeri a segno Laruccia, lucidissimo dal dischetto e Chiono, alla prima firma stagionale ma subito decisivo nel punteggio. Ora, visti i risultati delle altre, toccherà attendere l’avversaria agli ottavi di finale con la consapevolezza di essere una squadra in salute e ricca di talento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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