Pagelle Juventus Parma Under 15 | Nobile torna protagonista Laruccia vivace Laganà faro del centrocampo-VOTI

Nella ventitreesima giornata del campionato Under 15 202526, si sono affrontate Juventus e Parma con Nobile in evidenza tra i portieri, mentre Laruccia si è distinto per la sua vivacità e Laganà ha guidato il centrocampo. I voti e i giudizi ai protagonisti del match sono stati raccolti per analizzare le performance delle due squadre.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Parma Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventitreesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Parma Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 202526. Moretti 6,5 – Buona prestazione del portiere bianconero che si fa trovare pronto al momento giusto, basti pensare che il primo vero intervento arriva a fine primo tempo. Cussotto 7 – Offre tanta spinta sulla corsia, si propone spesso per dar manforte alle offensive ma risulta anche preciso ripiegamenti difensivi. 71? Freyria sv Allara 7 – Ha il suo gran da fare, gli attaccanti parmigiani si muovono spesso e bene negli spazi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Parma Under 15: Nobile torna protagonista, Laruccia vivace, Laganà faro del centrocampo-VOTI Articoli correlati Pagelle Juventus Spezia Under 15: Re Laruccia, Modica onnipresente, Laganà impressionante – VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Pagelle Juventus Genoa Under 15: Laganà un faro, certezza Duka, che ingresso di Paesanti – VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Approfondimenti e contenuti su Pagelle Juventus Parma Temi più discussi: Parma-Cremonese 0-2, le pagelle della partita di Serie A; Parma-Cremonese 0-2, pagelle: Maleh con una perla, prima gioia per Vandeputte; Torino-Parma 4-1, pagelle e tabellino: Simeone la sblocca subito, Vlasic è ovunque, Pellegrino non basta, sfortunati Delprato e Keita, male Suzuki; Le pagelle di Juventus-Sassuolo: Thuram si accende a intermittenza, Muric decisivo. Juventus Parma Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Parma Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Le pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer da centravanti (8), Spalletti a -1 dal NapoliIl poker per il -1. La Juventus esce vittoriosa dalla sfida contro il Parma al Tardini per 1-4. Un match giocato ottimamente con il primo tempo finito 0-2 grazie ai gol di Bremer e McKennie. Nella ... ilmattino.it Le pagelle di #JuveSassuolo: spiccano i 7 di #Conceicao e #Yildiz, mentre pesano i 5 di #Bremer, #Cambiaso e #Locatelli. #Juventusnews24 facebook