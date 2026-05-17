Juventus-Fiorentina oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si disputa la partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37esima giornata di Serie A. La gara si svolge in un giorno di metà maggio e rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti in classifica. La Juventus, allenata dall'allenatore Luciano Spalletti, cerca di rafforzare la propria posizione in zona Champions League. La partita sarà visibile in diretta e si conoscono già le probabili formazioni; l’orario di inizio è stato comunicato ufficialmente.

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