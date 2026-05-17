Juventus-Fiorentina oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla
Oggi si disputa la partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37esima giornata di Serie A. La gara si svolge in un giorno di metà maggio e rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti in classifica. La Juventus, allenata dall'allenatore Luciano Spalletti, cerca di rafforzare la propria posizione in zona Champions League. La partita sarà visibile in diretta e si conoscono già le probabili formazioni; l’orario di inizio è stato comunicato ufficialmente.
Torna in campo oggi 17 maggio la Juventus di Luciano Spalletti, a caccia di punti Champions contro la Fiorentina in un match della 37esima giornata di serie A. Nella corsa Champions i ragazzi di Spalletti sulla carta hanno il calendario peggiore, visto che oggi ospitano una Fiorentina già salva ma sempre con il dente avvelenato quando vede i colori bianconeri, e così sarà anche all’ultima giornata quando è in programma niente meno che il derby con il Torino. Juventus-Fiorentina: le probabili formazioni. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.. Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Match Thread: Juventus vs Fiorentina | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit
Serie A Calcio Domenica 17 Maggio - Ore 12:00 JUVENTUS - FIORENTINA al CINEMA #circoloambra #poggioacaiano #Fiorentina #cinema facebook
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