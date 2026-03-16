Oggi si gioca Cremonese-Fiorentina, match valido per la 29esima giornata di serie A. La partita si svolge nel posticipo del 16 marzo e vede la Cremonese, allenata da Davide Nicola, affrontare la Fiorentina. La Cremonese arriva da 14 partite senza vittorie, con 4 pareggi e 10 sconfitte, mentre la Fiorentina cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica.

Sfida salvezza oggi, 16 marzo, nel posticipo della 29esima giornata di serie A. La Cremonese di Davide Nicola, reduce da 14 partite senza vittorie (4 pareggi e 10 sconfitte) riceve la Fiorentina in quella che appare come una sorta di ultima chiamata per i lombardi per provare a salvarsi. I Viola a loro non possono permettersi passi falsi per non essere nuovamente risucchiati sul fondo della classifica, dal quale si stanno faticosamente staccando nelle ultime giornate. Nicola carica la Cremonese: “Contro la Fiorentina per mostrare chi siamo”. Contro la Fiorentina “è una partita nella quale possiamo dimostrare chi siamo e chi vogliamo essere”. Così l’allenatore della Cremonese Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa la sfida di oggi contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cremonese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

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