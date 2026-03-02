Udinese-Fiorentina oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la partita tra Udinese e Fiorentina in serie A, con calcio d’inizio previsto in un orario stabilito. La Fiorentina di Paolo Vanoli torna in campo dopo le recenti partite in Europa, mentre cerca di migliorare la posizione in classifica. La partita sarà visibile su alcune piattaforme e canali dedicati, e le probabili formazioni sono state annunciate da entrambe le squadre.

Torna in campo oggi 2 marzo la Fiorentina di Paolo Vanoli, che dopo le soddisfazioni in Europa, in campionato è sempre a caccia di punti per togliersi dalle posizioni scomode della classifica. Ad attendere i viola però un match difficile, nell'ultimo posticipo della 27esima giornata di serie A, sul campo dell'Udinese di Runjaic. La partita tra Udinese e Fiorentina, valida per la 27esima giornata della serie A, è in programma alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. Il match sarà visibile su Dazn e Sky.