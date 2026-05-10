La partita tra Fiorentina e Genoa si è conclusa con alcune valutazioni sui singoli giocatori della squadra viola. Il portiere ha ottenuto un voto di 6,5, grazie alle sue parate decisive in più occasioni, confermando di essere un elemento affidabile. Tuttavia, il centrocampo della squadra ha mostrato difficoltà, mentre in altri reparti si sono registrati segnali di miglioramento. La prestazione complessiva dei viola ha suscitato diverse analisi tra commentatori e appassionati.

Firenze, 10 maggio 2026 – Ecco le pagelle della Fiorentina dopo Fiorentina Genoa. De Gea 6,5 - Se per tre volte consecutive il migliore in campo è il portiere, significa due cose: hai un estremo difensore affidabile e che in altri reparti ci sono problemi. Comodo sulla conclusione di Vitinha. Ostigard non lo impensierisce e lui può svolgere la routine senza particolari problemi. Poi si disimpegna al meglio su una capocciata del difensore. Provvidenziale su Ekuban sotto misura, salvando il risultato. Dodo 4,5 - Resta da capire che fine abbia fatto quel giocatore che aveva anche accarezzato da vicino la convocazione per la maglia più ambita: quella del Seleçao.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina Genoa, le pagelle viola: De Gea ancora una volta determinante. Male il centrocampo

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