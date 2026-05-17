Juventus-Fiorentina domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Dusan Vlahovic può colpire

Da infobetting.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si giocherà il match tra Juventus e Fiorentina, due squadre che si sfidano nel penultimo turno del campionato di Serie A. La formazione ufficiale delle due squadre sarà annunciata poco prima dell’inizio dell’incontro. Si discute molto delle quote e dei pronostici, mentre si fa attenzione alla possibile incidenza di Dusan Vlahovic, attaccante che potrebbe essere decisivo in questa partita. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre.

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La Juventus affronta una rivale storica come la Fiorentina nel penultimo turno della Serie A, con l’obbligo di vincere. I bianconeri, che sono appena saliti in terza posizione, hanno comunque la necessità di vincere anche le ultime due partite se vogliono essere certi di qualificarsi alla prossima Champions League. Non c’è motivo di essere pessimisti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Juventus-Fiorentina (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Dusan Vlahovic può colpire
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