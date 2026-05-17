Juventus-Fiorentina domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Dusan Vlahovic può colpire

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si giocherà il match tra Juventus e Fiorentina, due squadre che si sfidano nel penultimo turno del campionato di Serie A. La formazione ufficiale delle due squadre sarà annunciata poco prima dell’inizio dell’incontro. Si discute molto delle quote e dei pronostici, mentre si fa attenzione alla possibile incidenza di Dusan Vlahovic, attaccante che potrebbe essere decisivo in questa partita. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre.

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