Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si disputerà la partita tra Juventus e Fiorentina, valida per il penultimo turno della Serie A. La Juventus, che gioca in casa, cerca di ottenere una vittoria per mantenere le chance di classifica. La Fiorentina si presenta come avversaria storica, pronta a sfidare i bianconeri in un match che si preannuncia decisivo per entrambe le squadre. Le formazioni e le quote dei pronostici sono già state rese note.

La Juventus affronta una rivale storica come la Fiorentina nel penultimo turno della Serie A, con l’obbligo di vincere. I bianconeri, che sono appena saliti in terza posizione, hanno comunque la necessità di vincere anche le ultime due partite se vogliono essere certi di qualificarsi alla prossima Champions League. Non c’è motivo di essere pessimisti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Fiorentina (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici. Bianconeri avanti subito

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