Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si gioca la partita tra Juventus e Fiorentina, partita valida per il penultimo turno della Serie A. La Juventus cerca una vittoria per mantenere le possibilità di classifica, mentre la Fiorentina si presenta con l’obiettivo di ottenere punti importanti in vista delle prossime sfide. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate dagli operatori di scommesse. Si tratta di un incontro che potrebbe influenzare significativamente la posizione in classifica di entrambe le squadre.

La Juventus affronta una rivale storica come la Fiorentina nel penultimo turno della Serie A, con l’obbligo di vincere. I bianconeri, che sono appena saliti in terza posizione, hanno comunque la necessità di vincere anche le ultime due partite se vogliono essere certi di qualificarsi alla prossima Champions League. Non c’è motivo di essere pessimisti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Fiorentina (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici

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JUVENTUS-FIORENTINA DOMENICA 17 MAGGIO ALLE 12:30: ANCHE IL TENNIS CALPESTA IL CALCIO ITALIANO!

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