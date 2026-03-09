La Juve Stabia sta attraversando un momento difficile con una sola vittoria, ottenuta fuori casa contro l’Empoli, e un totale di quattro pareggi e tre sconfitte. La squadra sembra mancare di mordente e di energia, evidenziando una fase complicata nel campionato. La situazione si riflette nei risultati e nel rendimento complessivo, che non soddisfa le aspettative finora.

Tempo di lettura: 2 minuti Una sola vittoria, fuori casa con l’Empoli, quattro pareggi e tre sconfitte: numeri alla mano, il conteggio è abbasta semplice. La Juve Stabia, nel mese di febbraio e in questa prima porzione di marzo, ha messo insieme solo sette punti sui 24 disponibili. Perso anche il sapore della vittoria al Menti che manca dalla fine di gennaio. Un trend negativo che sta mettendo a serio rischio anche il piazzamento nella griglia play off con le inseguitrici che stanno correndo per cercare di acciuffare gli ultimi posti. Un dubbio lecito visto l’andamento stagionale di una squadra che pare aver perso mordente e convinzione, un po’ come se avesse la pancia piena e si stesse trascinando verso la fine con l’idea del chiudiamola quanto prima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Juve Stabia, un periodo nero e una squadra senza fame: la sferzata di Lovisa

