Formazioni ufficiali Juve Fiorentina | Spalletti ha sciolto le riserve La decisione su Koopmeiners

Il tecnico della squadra ospite ha annunciato le formazioni ufficiali in vista della partita contro la Juventus allo Stadium. Sono state confermate le scelte per i 11 titolari, mentre si attende ancora la decisione definitiva su Koopmeiners, con il nome che potrebbe essere inserito tra i convocati. La formazione della Fiorentina sarà schierata con diversi cambi rispetto all’ultima gara, mentre i bianconeri si preparano a scendere in campo con la formazione classica. La partita è in programma domani sera e l’attesa è alta tra i tifosi.

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