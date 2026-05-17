Formazioni ufficiali Juve Fiorentina | Spalletti ha sciolto le riserve La decisione su Koopmeiners
Il tecnico della squadra ospite ha annunciato le formazioni ufficiali in vista della partita contro la Juventus allo Stadium. Sono state confermate le scelte per i 11 titolari, mentre si attende ancora la decisione definitiva su Koopmeiners, con il nome che potrebbe essere inserito tra i convocati. La formazione della Fiorentina sarà schierata con diversi cambi rispetto all’ultima gara, mentre i bianconeri si preparano a scendere in campo con la formazione classica. La partita è in programma domani sera e l’attesa è alta tra i tifosi.
in vista del match dello Stadium. A circa un’ora dal fischio d’inizio del match delle 12:00 contro la Fiorentina, sono finalmente ufficiali le formazioni scelte dai due allenatori. In casa bianconera, l’unico vero dubbio della vigilia è stato sciolto da Luciano Spalletti: Teun Koopmeiners vince il ballottaggio a centrocampo con Khéphren Thuram, che si siede in panchina poiché non ancora al meglio della condizione fisica dopo il recente rientro in gruppo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Per il resto, lo scacchiere tattico ricalca fedelmente le indicazioni della vigilia, con un 4-2-3-1 offensivo votato alla conquista dei tre punti Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Probabili formazioni Fiorentina Juventus: le scelte di Vanoli e Spalletti - Serie A giornata 12
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Possibili formazioni #JuveFiorentina JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Conceição, Yildiz; Vlahovic. Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianin x.com
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