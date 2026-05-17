Formazioni ufficiali Juve Fiorentina | Spalletti ha sciolto le riserve La decisione su Koopmeiners

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico della squadra ospite ha annunciato le formazioni ufficiali in vista della partita contro la Juventus allo Stadium. Sono state confermate le scelte per i 11 titolari, mentre si attende ancora la decisione definitiva su Koopmeiners, con il nome che potrebbe essere inserito tra i convocati. La formazione della Fiorentina sarà schierata con diversi cambi rispetto all’ultima gara, mentre i bianconeri si preparano a scendere in campo con la formazione classica. La partita è in programma domani sera e l’attesa è alta tra i tifosi.

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in vista del match dello Stadium. A circa un’ora dal fischio d’inizio del match delle 12:00 contro la Fiorentina, sono finalmente ufficiali le formazioni scelte dai due allenatori. In casa bianconera, l’unico vero dubbio della vigilia è stato sciolto da  Luciano Spalletti:  Teun Koopmeiners  vince il ballottaggio a centrocampo con  Khéphren Thuram, che si siede in panchina poiché non ancora al meglio della condizione fisica dopo il recente rientro in gruppo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Per il resto, lo scacchiere tattico ricalca fedelmente le indicazioni della vigilia, con un  4-2-3-1  offensivo votato alla conquista dei tre punti Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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